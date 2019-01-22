2019-01-22T06:31:53+03:00
Происшествия

Серьезное лобовое столкновение на окраине Красноярска: есть пострадавшие

Две иномарки не поделили темную дорогу в районе мясокомбината
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В причинах аварии будут разбираться дородные полицейские. Фото: "ЧП-Красноярск"В причинах аварии будут разбираться дородные полицейские. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Серьезное лобовое столкновение на окраине Красноярска: есть пострадавшие. Информация об аварии, а также фото с места ДТП появились в соцсетях (снимки в группу «ЧП-Красноярск» выложили очевидцы).

По данным тех, кто проезжал мимо уже столкнувшихся автомобилей, на темной трассе в районе мясокомбината не поделили дорогу две иномарки. Очевидцы говорят: люди, находившиеся в машинах, получили серьезные травмы.

Насколько сильно пострадали пассажиры и водители авто, не сообщают. А пользователи соцсети предполагают, что кто-то из водителей превысил скорость, и на темной дороге просто вовремя не успел среагировать. Это и могло стать причиной столновения.

Как бы то ни было в причинах аварии будут разбираться дородные полицейские – им предстоит выяснить степень вины каждого автомобилиста, а также то, в каком состоянии был каждый из них в момент ДТП.

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