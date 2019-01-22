2019-01-22T05:57:50+03:00
Здоровье

Красноярску остался 1% до эпидемического порога по гриппу

Что делать тем, кто заболел?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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За третью неделю января в краевом центре заболели более 6 000За третью неделю января в краевом центре заболели более 6 000Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярску остался 1% до эпидемического порога по гриппу. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

По данным ведомства, за третью неделю января в краевом центре заболели более 6 000 человек, по показателю заболеваемости это ниже эпидемического порога на 1,1%.

В целом по краю ситуация более спокойная. За третью неделю первого месяца года в больницы края с жалобами на простуду пришли почти 11 500 человек, и заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога на 9,1%.

Как говорят специалисты, заболевшим людям ни в коем случае не стоит переносить ОРВИ на ногах. Если поднялась температура, необходимо остаться дома. Температурящего ребенка ни в коем случае нельзя отправлять в детский сад или школу. Если температура поднялась выше 38 градусов, лучше вызвать «скорую».

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