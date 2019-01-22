2019-01-22T05:34:48+03:00
Общество

В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв

В резерв на конкурсной основе отберут не менее 100 человек
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
В конкурсе могут принять участие, как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления.В конкурсе могут принять участие, как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главы региона.

В ходе проекта на конкурсной основе отберут не менее 100 человек, специалистов активных, с креативным и системным мышлением, необходимыми профессиональными навыками.

В конкурсе могут принять участие, как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления. Заявки от претендентов принимают до 20 марта.

- Губернаторский управленческий резерв формируется в трех категориях – перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов – прием заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях, - говорят в пресс-службе губернатора края.

КОНКРЕТНО

Где найти подробную информацию о конкурсе:

- на сайте по этой ссылке

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24