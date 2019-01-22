В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв
В Красноярском крае начнут формировать Губернаторский управленческий резерв. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главы региона.
В ходе проекта на конкурсной основе отберут не менее 100 человек, специалистов активных, с креативным и системным мышлением, необходимыми профессиональными навыками.
В конкурсе могут принять участие, как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления. Заявки от претендентов принимают до 20 марта.
- Губернаторский управленческий резерв формируется в трех категориях – перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов – прием заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях, - говорят в пресс-службе губернатора края.
КОНКРЕТНО
Где найти подробную информацию о конкурсе:
- на сайте по этой ссылке