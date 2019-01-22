СЕГОДНЯ 04:32 2019-01-22T07:13:04+03:00

Красноярцы могут выбрать объект, где стоит продолжить благоустройство, и новое место, где еще не делали реконструкцию. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам предлагают выбрать скверы и пространства, которые будут благоустраивать в этом году. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства.

В этом году в краевом центре будут благоустраивать пространства в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». А людям предлагают проголосовать за те места, которые, на их взгляд, больше всего нуждаются в реконструкции.

Красноярцы могут выбрать объект, где стоит продолжить благоустройство, и новое место, где еще не делали реконструкцию. А еще в поле для свободного ответа горожане могут предложить для благоустройства и другие участки в городе, которых в списке нет.

- Голосование уже открыто, принять в нем участие могут все желающие. Возможность выбрать общественные пространства для благоустройства у красноярцев будет до конца января. После этого общественная комиссия по развитию городской среды подведёт его итоги и окончательно утвердит план благоустроительных работ на 2019 год, - говорит Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента горхзяйства.

КОНКРЕТНО

Где проголосовать за сквер, нуждающийся в благоустройстве:

- на сайте городской администрации по этой ссылке.

Проголосовать можно до 31 января.