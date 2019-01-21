Таксистку оштрафовали на 75 000 рублей за отсутствие детского кресла

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-21T15:58:36+03:00

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Жительницу Балахтинского района, подрабатывающую частным извозом, поймали без детского автокресла. Инспектор ДПС выписал женщине штраф в 3 000 рублей, но она его упрямо игнорировала. И в итоге, он вырос в 28 раз! Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

- Сначала сумма ее штрафа была удвоена, а затем суд назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ, - пояснили Комсомольской правде - Красноярск в региональной ФССП. - Пристав вручил ей требование о явке к месту исполнения обязательных работ и предупредил о последствиях в случае уклонения от исполнения решения суда.

На отработку таксистка не явилась. И вот итог - суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей. Если и этот штраф женщина проигнорирует, ее могут арестовать в административном порядке.