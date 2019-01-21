Красноярский музыкальный театр поделился творческими планами на первую половину года

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-21T15:39:43+03:00

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Музыкальный театр в этот году продолжит радовать зрителя яркими постановками. Как рассказали в пресс-службе театра, задумано немало интересных проектов.

И первая премьера ждет публику уже 30 января - музыкальный спектакль «Мне осталась одна забава…» представит заслуженный артист России Юрий Цехановский. При этом образ Есенина в постановке раскрыт с новой стороны. Что же это? Интрига. 20 февраля пройдет состоится гала-концерт «60 блистательных лет» - центральное событие сезона. Концерт посвящен дню рождения Красноярского музыкального театра. В этот день на сцене соберется вся труппа.

- 26 февраля труппа Красноярского музыкального театра выступит в Москве, - рассказали в театре. - Мюзикл «Винил» будет показан на сцене театра им.Моссовета в рамках конкурсной программы Национального театрального фестиваля «Золотая Маска».

К слову, мюзикл претендует на престижную премию сразу в 6 номинациях. В марте и апреле зрителей ждут три сольных спектакля от Надежды Кармаевой, Валентины Литвиной и Светланы Кольяновой. Ну, а в мае режиссер Валерий Бурдик представит моноспектакль «Жизнь, как дым», посвященный легендарной актрисе Людмиле Гурченко. Под занавес сезона зрителей ждет музыкальная комедия «Ханума».

Билеты на все события Красноярского музыкального театра можно приобрести на сайте muztk.ru и в кассе , тел.:8(391) 221-52-42.