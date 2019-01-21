Завдетсадом в Ачинске фиктивно устроила к себе на работу родственников

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-21T13:46:02+03:00

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Экс-заведующая детского сада 46 в Ачинске попалась на мошенничестве. Как рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю, женщина с помощью инспектора по кадрам устраивала в детсад родню и знакомых. За несколько лет мошенницы ограбили государства на 770 тысяч рублей.

- По предварительной версии следствия, бывшая заведующая в период с 03 августа 2015 года по декабрь 2017 года трудоустроили на различные должности в дошкольном образовательном учреждении своих родственников, которые фактически свои обязанности не исполняли. Полученные денежные средства подозреваемые разделили между собой, - рассказали в пресс-службе следствия.

Бывшей заведующей грозит 4 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Однако это еще не все: по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) мошенницам также предстоит ответить.