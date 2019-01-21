В Красноярске назвали 5 самых чистых автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-21T12:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Аккуратный и чистый салон - вот гарант успеха в рейтинге на самый-самый маршрут, который составляет дважды в месяц МКУ «Красноярскгортранс». И наоборот, грязные окна и пол в салоне, подраные сиденья - получай билет на доску антипочета. Но сегодняшний рейтинг особенный - он по итогам 2018 года. По данным учреждения, в топ-5 самых чистых автобусов Красноярска попали №№ 3, 6, 8, 80, 92. Лидером антирейтинга стал №50.

К слову, проверяют не только маршрутки, но и вообще весь городской транспорт. Перед выходом на линию протирают полы и стекла, метут пол в салоне. Автобусы же моют после рабочего дня.

- Если выпуск по плану - 117 машин в день, то утром все эти автобусы с территории предприятия должны выехать на улицы города чистыми, - рассказал замруководителя автотранспортного предприятия Николай Патрин (маршруты №3 и №92).