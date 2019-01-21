2019-01-21T11:43:53+03:00
Происшествия

В Минусинске слесарь сбросил с высоты на голову рабочего металлическую трубу

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Минусинске слесарь сбросил с высоты на голову рабочего металлическую трубуВ Минусинске слесарь сбросил с высоты на голову рабочего металлическую трубуФото: Мария ЛЕНЦ
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Слесарь ЗАО «Искра Ленина» в Минусинске тяжело травмировал коллегу. 69-летний мужчина сбросил на голову другого слесаря (ему 48 лет) тяжелую металлическую трубу. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю. На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) УК России. Все произошло 18 декабря.

- Подозреваемый, выполняя работы по демонтажу металлических конструкций в здании комбикормового завода отделения № 3 ЗАО «Искра Ленина», не огородил участки и не установил предупреждающих знаков, - рассказали в следствии.

Затем он сбросил трубу вниз с высоты. И приэтом даже не взглянул, есть ли кто-то внизу. А там оказался 48-летний слесарь этого же предприятия. У мужчины диагностировали открытую травму головы и ушиб головного мозга тяжелой степени.

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