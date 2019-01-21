2019-01-21T11:25:16+03:00
Общество

Эксперты Красноярского ЦСМ проверили качество свежих овощей и зелени

Они соответствуют нормам!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эксперты Красноярского ЦСМ проверили качество свежих овощей и зелениЭксперты Красноярского ЦСМ проверили качество свежих овощей и зелениФото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты Центра стандартизации и метрологии нагрянули в популярные супермаркеты Красноярска с очередной проверкой. На этот раз под прицелом оказались овощи и зелень. Еще бы! Ведь зимой их хочется все больше. Контрольную закупку специалисты сделали в «Командоре» и «Ленте». Купили по два пучка укропа, кинзы и петрушки, а также - по три экземпляра моркови и свеклы. Сразу отметим, что все, что куплено, выращивалось либо в Красноярском крае, либо в Новосибирской области.

Итоги исследований таковы: зелень абсолютно безопасна, по содержанию пестицидов и нитратов все в порядке. Хранят в допустимых условиях - нарушений нет. Впрочем, без замечаний не обошлось. Специалисты обратили внимание, что маркировка тары не соответствует норме у ООО «Искра» (Зеленогорск Красноярского края), АО «Емельяновский» (Новосибирская область) и ООО «Здоровый рацион» (Красноярск).

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