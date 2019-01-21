РУСАЛ приглашает жителей Красноярска «На лыжи»!

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-21T10:59:41+03:00

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Хватит есть салатики! Пришло время размяться! Компания РУСАЛ приглашает красноярцев на большой и веселый праздник спорта - «На лыжи»! Состоится он на Татышеве 3 февраля, с восточной стороны (ориентир - елка). И программа, надо отметить, очень интересная.

- Лыжный праздник будет посвящен главному спортивному событию года – XXIX Всемирной зимней универсиаде. В программе: массовый забег на лыжах с участием послов Зимней универсиады 2019; эстафета «Битва берегов»; локации, посвященные видам спорта Универсиады, с возможностью заработать призовые очки всем желающим и обменять их на памятные сувениры. Среди спортсменов, набравших наибольшее количество очков за участие в стартах и на локациях, будет разыгран главный приз – сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 10 000 рублей, - рассказали в пресс-службе РУСАЛа.

Фото: пресс-служба РУСАЛа

Зарегистрироваться для участия можно будет в день соревнований, приехав чуть-чуть пораньше, к 11.00. Потом гостей ждет торжественное открытие и концерт. Малышам тоже скучно не будет - их развлекут аниматоры. Приходите, будет весело!

- Благотворительный проект РУСАЛа и En+ Group «На лыжи!» – часть комплексной программы по повышению качества жизни и популяризации доступных видов спорта в городах присутствия обеих Компаний. В рамках проекта не только организуются массовые спортивные мероприятия и полезный досуг для горожан и сотрудников, но и улучшаются материально-техническую базу в регионах, чтобы больше людей имели возможности для занятий лыжами, – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа

Фото: пресс-служба РУСАЛа

СПРАВКА

Проект «На лыжи!» направлен на популяризацию лыжного спорта и пропаганду здорового образа жизни. Он реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области; с 2017 года география проекта включает Кемеровскую область и Республику Коми, с 2018 года – города Урала. С каждым годом масштаб мероприятий и количество участников увеличиваются. Помимо лыжных праздников, в рамках проекта в регионах страны проводится Кубок на призы РУСАЛа и En+ Group среди юных лыжников (13 – 16 лет), тренеры проходят профессиональную переподготовку, ведется просветительская работа в социальных сетях о лыжном спорте для любителей и профессионалов, создается качественная инфраструктура для занятий лыжами.