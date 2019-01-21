2019-01-21T09:57:16+03:00
Общество

На «Столбах» появился ледяной водопад для скалолазов и фотосессий

Приходите делать селфи!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии КрасноярскаФото: пресс-служба мэрии Красноярска
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Ледяной водопад - это по-сибирски! На восточном входе заповедника «Столбы» появилась еще одна достопримечательность - водопад изо льда. Гигантская «сосулька», - именно так называют подобные водопады скалолазы. Создали объект, к слову, именно альпинисты, специально для тренировок. В администрации Красноярска отмечают, что обычным туристам все же на спортивный снаряд карабкаться, как альпинисты, не стоит - ограничьтесь селфи.

Что касается спортсменов, то во второй половине марта здесь пройдут соревнования по ледолазанию.

Добавим, что ледяной водопад здесь появляется уже шестой год подряд. Красноярцы любят делать здесь снимки, а ребятишки - кататься на ледянках. Если вам еще не доводилось бывать здесь - вперед! Отличные снимки в соцсетях и море позитива обеспечены. Ну, и не везде, прямо скажем, есть такая приметная достопримечательность.

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