2019-01-21T08:53:12+03:00
Общество

На «Столбах» распустилась верба из-за аномально теплой погоды

Верба чутко реагирует на потепление
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Кристина УсковаФото: Кристина Ускова
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В Красноярске посреди зимы зацвела верба. Все из-за аномального потепления. Это отметили посетители «Столбов»: на многих тропинках, по словам красноярцев, верба во всю цветет. Конечно, до Вербного дня далеко и цвести не время, но коррективы, судя по всему, внесла погода. В Красноярске уже вторую неделю тепло. Сегодня нет и минус 10 градусов.

«Природа запуталась, - написала одна из туристок в своем Инстаграм, - такая теплая зима, что даже верба распускаться начала».

Добавим, что как правило время вербы наступает в середине весны, примерно в начале апреляпочки набухают и выпускают пушистые шишки. Однако верба очень чутко реагирует на потепление, поэтому преждевременное цветение случается у дерева как раз во время таких погодных условий, которые сложились сейчас в Красноярске.

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