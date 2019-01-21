Посещение главной елки Красноярска для сотен автомобилистов обернулось штрафом ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-21T08:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

От 360 до 750 тысяч рублей за час стояния в пробке собрал, по мнению руководителя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егора Фролова, бюджет края. Речь о пробке у остановки Татышев, которая возникла, когда красноярцы устремились на главную городскую елку.

- При условии, что скорость автомобиля была порядка 1 километра в час, можно предположить, что примерно 480 автомобилей проехало под камерой, - считает Фролов. - Неплохой доход в бюджет края. Я все понимаю: есть КоАП - будь добр, соблюдай. Нарушил - оплати. Но есть одно «но» - человеческий фактор, как со стороны автовладельцев, так и со стороны ГИБДД.

Дорожная ситуация в момент пробки, действительно, вышла хитрая. Километровая пробка пересекала выделенную линию только в районе остановки. То есть если ехать по правилам, на главную елку не попасть - кто пропустит хитреца, решившего сэкономить время, когда люди уже час простояли в пробке. Попробовав, люди возвращались в хвост пробки - под камеру. Более того, дежуривший в тот момент экипаж ДПС, по словам Егора Фролова, ни разу не оповестил автомобилистов о нарушении. В итоге, посещение елки влетело горожанам в копеечку - от 750 до 1500 рублей.