2019-01-21T07:14:06+03:00
Происшествия

Под Красноярском водитель Хонды при обгоне выкинул с трассы встречное авто и сам попал в кювет

Мужчина не справился с управлением [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Под Красноярском водитель Хонды при обгоне выкинул с трассы встречное авто и сам попал в кюветПод Красноярском водитель Хонды при обгоне выкинул с трассы встречное авто и сам попал в кюветФото: Мария ЛЕНЦ
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У поселка Памяти 13 борцов накануне произошла крупная авария, видеокадры которой попали в соцсети. Судя по ним водитель Хонды решился на рискованный маневр на «слепом» повороте, однако не сумел удержать машину на трассе.

После обгона попал в кювет.Видео: соцсети

Как рассказали в ГИБДД, мужчина пытался обогнать грузовик с прицепом. В какой-то момент машину занесло. И поскольку удержать авто водитель не смог, его юзом вышвырнуло на встречную полосу. По ней в момент аварии двигался другой автомобиль. От удара его снесло с дороги в кювет и опрокинуло на бок. Виновник аварии, водитель Хонды, также попал в кювет. Кадры устрашающие, однако по счастливому стечению обстоятельств пострадавших в аварии нет.

В данный момент инциденте разбираются сотрудники госавтоинспекции. После установления всех обстоятельств ДТП будет принято правовое решение.

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