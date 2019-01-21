Красноярская бизнес-леди обманула налоговую на 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-21T06:09:38+03:00

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Силовики задержали в Красноярском крае бизнес-леди, которая нагрела налоговую на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в Сибирском линейном управлении МВД России, сотрудники которого вместе с ФСБ задерживали женщину. К слову, смошенничать она пытается не впервые. Известно, что у нее уже были проблемы с законом.

Дело было так: ранее судимая 32-летняя предпринимательница подделала документы. Судя по ним, она якобы купила лес оптом. Однако по факту никакой покупки, естественно, не было. С пакетом поддельных бумаг она направилась к налоговикам и написала заявление о возврате налога на добавленную стоимость. Таким образом, она похитила более 1 миллиона рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество). Ей грозит до 10 лет лишения свободы и солидный штраф - до миллиона рублей. Дело передано в суд.