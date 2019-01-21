Жители Красноярска приняли рыбака у Николаевского моста за потерпевшего

СЕГОДНЯ 05:10 2019-01-21T05:10:14+03:00

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У Николаевского моста бдительные красноярцы минувшим днем заметили рыбака на льду. Мужчина так долго сидел, что горожане решили: ему нужна помощь, сам-то поди выбраться не может. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель». Когда бригада спасателей приехала на место, оказалось, мужчина вовсе не потерпевший, просто рыбачит себе в удовольствие и настолько увлекся, что своим видом стал беспокоить окружающих. Никакая помощь рыбаку не потребовалась.

Также наряд спасателей накануне выдвигался на Затонскую. Здесь случилось ЧП: в открытый канализационный коллектор случайно провалился прохожий. Мужчина звал на помощь. Однако, когда спасатели прибыли, оказалось, что выбраться ему помогли другие прохожие. Получил ли он при падении какие-то травмы - не сообщается.