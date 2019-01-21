Теплую погоду пообещали красноярцам на рабочей неделе

СЕГОДНЯ 04:52 2019-01-21T04:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Непривычно теплые для января деньки стоят в Красноярске. И синоптики регионального Гидрометцентра заверили: такая погода продержится в городе всю предстоящую рабочую неделю. При этом скорость ветра всю неделю не будет превышать 4 метров в секунду, сообщает ТВК.

По прогнозам специалистов, в понедельник, 21 января, температура воздуха в Красноярске днем составит до минус 3 градусов, ночью - до минус 7 градусов. Во вторник будем наблюдать похожую картину: днем до минус 3 градусов, ночью попрохладнее - до минус 8. Слегка похолодает в среду, 23 января, - столбик термометра опустится до минус 8 градусов днем, ночью температура воздуха составит минус 13 градусов. В четверг тенденция к небольшому похолоданию сохранится: днем - до минус 9 градусов, ночью - минус 16. Пятница, по информации метеорологов, станет самым холодным днем на предстоящей рабочей неделе: днем - минус 12 градусов, ночью - до минус 17.