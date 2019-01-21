СЕГОДНЯ 04:19 2019-01-21T04:19:02+03:00

Мэрия Красноярска заплатит оператору связи миллион рублей за перенос сетей на Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с Универсиадой линии требовалось перенести под землю

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Оператор связи ООО «Сибирские сети» выиграл иск к мэрии Красноярска, сообщили в Арбитражном суде. Теперь департамент горхозяйства обязан выплатить компании 1 миллион рублей - это расходы, которые понес оператор связи из-за переноса оптоволокна на Мира под землю. Работы проводились в связи с надвигающейся Универсиадой.

Истец настоял на том, что в связи с требованием Горэлектротранса понес расходы, однако в мэрии с этим фактом были не согласны, утверждая, что демонтаж опор не был произведен. Однако компания доказала в процессе факт демонтажа, и доводы ответчика были отклонены.

- Арбитражный суд пришел удовлетворил исковые требования - взыскать с муниципального образования город Красноярск в лице департамента городского хозяйства администрации города Красноярска 1 076 613 рублей 14 копеек убытков, - говорится в сообщении суда.

Не исключено, что и другие телекоммуникационные компании, которые также обязали перенести линии под землю, последую примеру «Сибирских сетей».