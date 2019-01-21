Мэрия выселила детей из аварийного здания на Волочаевской и отдала его под McDonald's

СЕГОДНЯ 03:48 2019-01-21T03:48:12+03:00

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Здание учебного центра на Волочаевской,44 (рядом с Копылова) признано аварийным уже несколько лет. Ребятишек, которые ходили сюда на занятия, распределили по нескольким школам. Чуть позже стало известно, что земля и аварийное строение продано бизнесменам, которые на тот момент только собирались открывать в Красноярске сеть McDonald's. Но - вот удивление - сносить аварийный объект бизнесмены не торопятся. Более того, взялись реставрировать: поменяны окна, и идет утепление фасада. На этот обратил внимание депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.

- Когда город продавал здание учебного центра на Копылова и переселял детей из него в гаражные боксы, то нам дружно объявили, что здание аварийное и его надо срочно сносить, чтобы не подвергать опасности детей, - написал депутат на своей страничке в Фейсбук. - Но случилось чудо! Поменяли окна, обшили фасад утеплителем, и здание оказалось ещe очень крепким. И скоро там начнут продавать гамбургеры.

Вот так!