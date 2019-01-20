2019-01-20T20:25:26+03:00
Общество

Над Красноярским морем заметили необычные облака

Они покрывали все небо «волнами»
Ольга КОСТИНА
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Облака над Красноярским моремОблака над Красноярским моремФото: Мария ЛЕНЦ
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Отдыхающие на Красноярском море сегодня, 20 января, могли заметить сегодня на небе нечто странное – все небо покрывали удивительные «волнистые» облака.

- Казалось, что над нами бурлящее море, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Мария. – Это очень красиво и даже, я бы сказала, завораживает и даже немного пугает.

Такие облака называют «аsperitas» (аспери тас, с лат. — «шероховатость», «неровность», также «суровость»). Черта asperitas встречается сравнительно редко, чаще всего — у слоисто-кучевых и высококучевых облаков. Их появление не ограничивается какой-либо конкретной географической областью или временем года.

Волнистые облака выглядят немного пугающе Фото: Мария ЛЕНЦ

Волнистые облака выглядят немного пугающеФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Аsperitas характеризуются локализованными волнами в основании облаков, гладкими, либо с небольшими пятнами, снизу облако похоже на шероховатую морскую поверхность», - так описывают облако метеорологи.

Общество любителей облаков впервые заметило новый тип еще в 2006 году. А в 2009 году члены общества предложили включить его в Международный атлас облаков.

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