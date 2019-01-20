В Канске во время пожара пострадала 100-летняя женщина

20 Янв. 20:06 2019-01-20T20:06:23+03:00

Ее и еще двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 20 января, в Канске произошел пожар в деревянном двухэтажном доме. Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы также опубликовали фото и видео с места ЧП.

«Возгорание дома по улице 40 лет Октября. Примерно в 9.45 был слышен хлопок, после начался пожар. Есть пострадавшие!», - уверяют местные жители.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.

- В 09:52 в Канске произошло загорание жилого дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 14:11 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 21 человек, 7 единиц техники.

Известно, что в результате возгорания пострадали три человека - две женщины 86 и 100 лет, а также 62-летний мужчина. Всех троих госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами.

В сгоревшем доме было 12 квартир. Во время пожара были эвакуированы 33 человека, в том числе двое детей. Всем погорельцам предоставили временный пункт проживания в гостинице.

Сейчас устанавливаются причины случившегося. Был ли хлопок – сейчас на эту тему ведутся споры в местных пабликах. Точная причина возгорания станет известна после расследования, которое проведут соответствующие службы.

Фото: ЧП-Канск.