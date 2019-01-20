2019-01-20T20:06:23+03:00
Происшествия

В Канске во время пожара пострадала 100-летняя женщина

Ее и еще двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В результате пожара пострадали три человека Фото: ЧП-КанскВ результате пожара пострадали три человека Фото: ЧП-Канск
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 20 января, в Канске произошел пожар в деревянном двухэтажном доме. Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы также опубликовали фото и видео с места ЧП.

«Возгорание дома по улице 40 лет Октября. Примерно в 9.45 был слышен хлопок, после начался пожар. Есть пострадавшие!», - уверяют местные жители.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.

- В 09:52 в Канске произошло загорание жилого дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 14:11 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 21 человек, 7 единиц техники.

Известно, что в результате возгорания пострадали три человека - две женщины 86 и 100 лет, а также 62-летний мужчина. Всех троих госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами.

В сгоревшем доме было 12 квартир. Во время пожара были эвакуированы 33 человека, в том числе двое детей. Всем погорельцам предоставили временный пункт проживания в гостинице.

Сейчас устанавливаются причины случившегося. Был ли хлопок – сейчас на эту тему ведутся споры в местных пабликах. Точная причина возгорания станет известна после расследования, которое проведут соответствующие службы.

Фото: ЧП-Канск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Красноярским морем заметили необычные облака
В Красноярске 30 тысяч рублей обещают тому, кто найдет черно-белого пса
Под Красноярском верующие запасаются «святой водой» из уникального минерального источника
В Красноярском крае огонь Зимней универсиады-2019 первым встретил Норильск
В Красноярске региональному оператору левобережья выписали штраф за несвоевременный вывоз мусора
Во время прогулки по красноярским «Столбам» у женщины произошел сердечный приступ: помогли спасатели
В Красноярском крае отец двоих детей погиб во время столкновения «Газели» с «Audi»
В Туве сотрудница федерального предприятия присваивала рабочее имущество
Давай обнимемся: красноярцев приглашают присоединиться к международному дню объяти
Жители Березовки не пускают сотрудников газовых служб для проверки оборудования
Пропавшего по пути из школы 11-летнего мальчика нашли полицейские
В Крещенских купаниях в Красноярском крае приняли участие 20 тысяч человек
Многодетную семью с годовалым малышом нашли замерзающей на трассе в Красноярском крае
Срочно! 11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал
Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%
«Так будет лучше»: 17-летняя девушка оставила записку и пропала
Темная одежда, капюшон и сумерки: названы главные причины наездов на пешеходов
Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском
Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском
Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске