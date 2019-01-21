В Единой лиге баскетбольный «Енисей» обыграл «Астану»

СЕГОДНЯ 03:48 2019-01-21T03:48:55+03:00

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Накануне в Красноярске прошла встреча баскетбольного «Енисея» и «Астаны» (Казахстан). Игра получилась напряженной, однако с самого начала встречи красноярские баскетболисты вели в счете. Обе первые четверти окончились в пользу «Енисея» - 26:24 и 29:22.

В принципе, и после большого перерыва кардинально ситуация не изменилась: «Енисей» продолжил доминировать. В третьей четверти игры счет был 17:16 в пользу хозяев. И только ближе к финалу поединка «Астана» показала характер - последняя четверть осталась за казахстанской командой (22:21). Правда, на исход матча повлиять этот результат уже никак не мог. В итоге, счет игры - 93: 84 в пользу хозяев.

Победа над «Астаной» принесла красноярцам десятое место в Единой лиге. Следующим соперником «Енисея» станет «Зелена гура». Игра состоится в Польше 26 января.