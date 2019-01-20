2019-01-20T15:34:10+03:00
Дом. Семья

В Красноярске 30 тысяч рублей обещают тому, кто найдет черно-белого пса

Хозяева ищут своего любимца больше месяца и не теряют надежды на скорую встречу
Ольга КОСТИНА
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Пират пропал 2 декабря Фото: СоцсетиПират пропал 2 декабря Фото: Соцсети
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Оказаться на улице домашнему псу – смерти подобно. Ни еды, ни воды и вокруг лишь враждебный мир. А главное, нет любимых хозяев рядом. В подобной ситуации оказался черно-белый пес Пират из Красноярска. Он пропал еще 2 декабря в районе улицы Телевизорная. Ушел с собачьими свадьбами. Пирату четыре года, в момент пропажи был в коричневом ошейнике. Особая примета – нет левого глаза.

Пирата очень ждут дома Фото: Соцсети

Пирата очень ждут дома Фото: Соцсети

«Последний раз в этом районе его кормила бабушка 5 декабря, она его знает, она кормит собак на одной из баз. Но она не смогла его поймать, он от нее убежал с четырьмя собаками. Больше ничего о Пирате неизвестно. Периодически поступают звонки, что видели похожего в районе бывшего славянского рынка и района Тотмина, Карбышева. Приезжаем обходим весь район, но не нашли», - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск хозяин Пирата Максим.

Тому, кто найдет пропавшего пса, хозяева обещают вознаграждение в 30 000 рублей. Они просят красноярцев: «Сообщите, если увидите, по возможности придержите».

Нашедшему Пирата просьба звонить по телефонам: 8-913-582-94-29 (Максим) или 2-800-420 (Анастасия).

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