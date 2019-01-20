2019-01-20T12:32:07+03:00
Общество

Под Красноярском верующие запасаются «святой водой» из уникального минерального источника

Считается, что крещенская вода сохраняет свои целебные свойства около года
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Вчера и сегодня поток людей не прекращаетсяВчера и сегодня поток людей не прекращаетсяФото: Мария МИШКИНА
Изменить размер текста:

В Крещение верующие стараются запастись «святой водой». Накануне, 19 января, около всех храмов Красноярского края выстроились километровые очереди из верующих. В селе Зыково (27 километров от Красноярска) располагается церковь Михаила Архангела. Здесь поток верующих не иссякает даже на следующий день после Крещения.

Все хотят набрать воды из чистейшего источника. Несколько лет назад его освятили во имя преподобного Серафима Саровского. Говорят, вода в нем обладает лечебными свойствами.

Вода славится целебными свойствами Фото: Мария МИШКИНА

Вода славится целебными свойствамиФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

Уникальность источника в том, что вода поднимается с глубины 40 метров из подземного минерального озера. Вода насыщенна минералами, при этом вкусна и без посторонних примесей! Исследование в лаборатории показало, что ей нет аналогов.

В этом году специально к Крещению на ручье прорубили иордань в виде креста. Даже сегодня люди подъезжают непрерывно: одни в Храм поставить свечки, другие за водой к источнику.

На ручье прорубили иордань в виде креста Фото: Мария МИШКИНА

На ручье прорубили иордань в виде крестаФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

- Мы приехали с самого утра, - рассказала красноярка Мария. – И люди все прибывают и прибывают. Все с бутылками и канистрами. Многие с детьми. Никто не жалуется, что приходится какое-то время подобжать, чтобы набрать воды. Пока стоишь в этой очереди, есть возможность подумать… о жизни, чем-то возвышенном. Тем более, здесь очень красиво и приятно находиться. Мы набрали полезной и вкусной воды, а потом еще и свечки в церкви поставили.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск местные прихожане, вода из источника особенно полезна при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. И даже поможет при онкологических заболеваниях.

Территория вокруг церкви ухожена Фото: Мария МИШКИНА

Территория вокруг церкви ухоженаФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае огонь Зимней универсиады-2019 первым встретил Норильск
В Красноярске региональному оператору левобережья выписали штраф за несвоевременный вывоз мусора
Во время прогулки по красноярским «Столбам» у женщины произошел сердечный приступ: помогли спасатели
В Красноярском крае отец двоих детей погиб во время столкновения «Газели» с «Audi»
В Туве сотрудница федерального предприятия присваивала рабочее имущество
Давай обнимемся: красноярцев приглашают присоединиться к международному дню объяти
Жители Березовки не пускают сотрудников газовых служб для проверки оборудования
Пропавшего по пути из школы 11-летнего мальчика нашли полицейские
В Крещенских купаниях в Красноярском крае приняли участие 20 тысяч человек
Многодетную семью с годовалым малышом нашли замерзающей на трассе в Красноярском крае
Срочно! 11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал
Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%
«Так будет лучше»: 17-летняя девушка оставила записку и пропала
Темная одежда, капюшон и сумерки: названы главные причины наездов на пешеходов
Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском
Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском
Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске