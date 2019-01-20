Под Красноярском верующие запасаются «святой водой» из уникального минерального источника

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-20T12:32:07+03:00

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В Крещение верующие стараются запастись «святой водой». Накануне, 19 января, около всех храмов Красноярского края выстроились километровые очереди из верующих. В селе Зыково (27 километров от Красноярска) располагается церковь Михаила Архангела. Здесь поток верующих не иссякает даже на следующий день после Крещения.

Все хотят набрать воды из чистейшего источника. Несколько лет назад его освятили во имя преподобного Серафима Саровского. Говорят, вода в нем обладает лечебными свойствами.

Вода славится целебными свойствамиФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

Уникальность источника в том, что вода поднимается с глубины 40 метров из подземного минерального озера. Вода насыщенна минералами, при этом вкусна и без посторонних примесей! Исследование в лаборатории показало, что ей нет аналогов.

В этом году специально к Крещению на ручье прорубили иордань в виде креста. Даже сегодня люди подъезжают непрерывно: одни в Храм поставить свечки, другие за водой к источнику.

На ручье прорубили иордань в виде крестаФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА

- Мы приехали с самого утра, - рассказала красноярка Мария. – И люди все прибывают и прибывают. Все с бутылками и канистрами. Многие с детьми. Никто не жалуется, что приходится какое-то время подобжать, чтобы набрать воды. Пока стоишь в этой очереди, есть возможность подумать… о жизни, чем-то возвышенном. Тем более, здесь очень красиво и приятно находиться. Мы набрали полезной и вкусной воды, а потом еще и свечки в церкви поставили.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск местные прихожане, вода из источника особенно полезна при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. И даже поможет при онкологических заболеваниях.

Территория вокруг церкви ухоженаФото: Мария МИШКИНА

Фото: Мария МИШКИНА