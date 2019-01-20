В Красноярске региональному оператору левобережья выписали штраф за несвоевременный вывоз мусора
«Красноярская рециклинговая компания», которая отвечает за вывоз мусора на левом берегу, заплатит штраф за некачественно выполненную работу. Информация об этом опубликована на странице службы городовых в Instagram.
Напомним, с 1 января в Красноярске за вывоз мусора отвечают две компании: на правом берегу «Росттех», а на левом - «Красноярская рециклинговая компания». Но, как показало время, региональный оператор левобережья оказался не совсем готов к требуемому объему работы. В итоге контейнерные площадки оказались завалены мусором. В компании оправдались тем, что управляющие компании не успели заключить договоры, да и жители «поспособствовали» - объем мусора оказался втрое больше обычного. Власти потребовали регионального оператора в течение трех дней решить проблему. Не получилось. Сроки продлили. И вот новая дата: к 1 февраля в рециклинговой компании пообещали убрать мусор. Получится или нет, посмотрим…
Информация о штрафе появилась на странице службы городовых Фото: Instagram
Специалисты службы городовых являются членами административных комиссий в каждом районе. За последнюю неделю только в Советском районе было рассмотрено 53 административных материала, из них 26 – по ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства». Сумма наложенных штрафов – 543 000 рублей. В частности, региональный оператор по вывозу бытовых отходов ООО «КРК» заплатит 80 тысяч рублей «за несвоевременно организованную деятельность в результате чего по 11 адресам произошло засорение контейнерных площадок».