В Красноярске региональному оператору левобережья выписали штраф за несвоевременный вывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-20T09:44:45+03:00

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«Красноярская рециклинговая компания», которая отвечает за вывоз мусора на левом берегу, заплатит штраф за некачественно выполненную работу. Информация об этом опубликована на странице службы городовых в Instagram.

Напомним, с 1 января в Красноярске за вывоз мусора отвечают две компании: на правом берегу «Росттех», а на левом - «Красноярская рециклинговая компания». Но, как показало время, региональный оператор левобережья оказался не совсем готов к требуемому объему работы. В итоге контейнерные площадки оказались завалены мусором. В компании оправдались тем, что управляющие компании не успели заключить договоры, да и жители «поспособствовали» - объем мусора оказался втрое больше обычного. Власти потребовали регионального оператора в течение трех дней решить проблему. Не получилось. Сроки продлили. И вот новая дата: к 1 февраля в рециклинговой компании пообещали убрать мусор. Получится или нет, посмотрим…

Информация о штрафе появилась на странице службы городовых Фото: Instagram

Специалисты службы городовых являются членами административных комиссий в каждом районе. За последнюю неделю только в Советском районе было рассмотрено 53 административных материала, из них 26 – по ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства». Сумма наложенных штрафов – 543 000 рублей. В частности, региональный оператор по вывозу бытовых отходов ООО «КРК» заплатит 80 тысяч рублей «за несвоевременно организованную деятельность в результате чего по 11 адресам произошло засорение контейнерных площадок».