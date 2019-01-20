2019-01-20T08:20:59+03:00
Происшествия

Во время прогулки по красноярским «Столбам» у женщины произошел сердечный приступ: помогли спасатели

Женщину передали в руки медиков
Ольга КОСТИНА
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Помощь спасателей потребовалась двум туристамПомощь спасателей потребовалась двум туристамФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 19 января, в заповеднике «Столбы» у одной из посетительниц случился сердечный приступ. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель», женщине стало плохо возле столба «Дед». Информация о случившемся поступила в службу спасения. Уже через несколько минут спасатели были на месте происшествия. Они транспортировали туристку до улицы Свердловской и передали в руки медиков.

Еще один посетитель заповедника получил травму в 1-го столба. Мужчина неудачно упал и получил перелом левого голеностопа. Добраться самостоятельно до передвижного пункта спасателей он не смог. Он попросил очевидцев связаться с соответствующими службами. Сообщение поступило в единую диспетчерскую службу. Спасатели доставили пострадавшего до поста, оказали первую медицинскую помощь, а после транспортировали до автомобиля скорой помощи.

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