В Красноярском крае отец двоих детей погиб в серьезном ДТП

СЕГОДНЯ 07:04 2019-01-20T07:04:17+03:00

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Накануне, 19 января, на 657 километре трассы Р-255 «Сибирь» около трех часов дня произошла серьезная авария, в которой погиб молодой мужчина. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Судя по видео с регистратора проезжающей мимо машины, ДТП произошло на повороте в деревню Малиновка. Не поделили дорогу два автомобиля – «Газель» и «Audi».

«На Газели хотел повернуть на Малиновку, думал, что успеет. Я там была, это мое видео с регистратора. Ауди, он и киа обгоняли машину, за минут 5 до этого всего. Мужчина, который сидел на пассажирском сиденье в Газели погиб, остальные живы», - пояснила Алена, автор видео.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в Газели ехали сотрудники местного свинокомплекса. Они в тот день развозили мясо по торговым точкам.

«Ребята возвращались уже с развозки. Немного совсем не доехали. Парня погибшего жалко. Моя мать в той фирме работает, говорит, что молодой совсем, двое детей. Говорят, вылетел с машины, и, возможно, выжил бы, но будка упала на голову», - добавила свой комментарий в соцсети Ольга.

По информации очевидцев, пострадал и водитель «Газели». Эту информацию подтвердили и дорожные полицейские.

- 31-летний пассажир «Газели» скончался до приезда врачей скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадал и водитель «Газели». Он находится на амбулаторном лечении. Водитель и пассажир из автомобиля «Audi» не пострадали.

По словам местных жителей, на этом участке пути часто происходят аварии. Светофора здесь нет, а машины разворачиваются часто.

«Езжу там более 10 лет и с каждым годом ситуация с поворотом на Малиновку все хуже, поворот налево превращается в лотерею либо перед встречной проскочить, либо из-за сужения прям на самом перекрестке получить удар сзади который вытолкает на встречку вдобавок», - возмущается Артем.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении водителя «Газели» составлен административный материал за нарушение перевозки пассажиров. Автомобиль пока находится на спецстоянке.

Видео: ЧП-Красноярск.