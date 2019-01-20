В Туве сотрудница федерального предприятия присваивала рабочее имущество

СЕГОДНЯ 05:51 2019-01-20T05:51:20+03:00

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В Туве 58-летняя женщина обокрала организацию, в которой работала, на крупную сумму. Факт присвоения и растраты денежных средств установлен полицейскими. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

В октябре прошлого года в отдел полиции с заявлением о хищении обратился директор филиала одного из федеральных предприятий. Во время ревизии выяснилось, что в одном из отделений предприятия (находится в Каа-Хемском районе) недостача на сумму 100 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 160 «Присвоение или растрата», - прокомментировали в пресс-службе МВД Тувы. - Сотрудники полиции установили, что 58-летняя сотрудница периодически присваивала себе имущество учреждения. Во время допроса она созналась в содеянном и дала признательные показания.

Женщина сейчас находится под подпиской о невыезде. Она возместила часть ущерба - около 64 тысяч рублей. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.