Давай обнимемся: красноярцев приглашают присоединиться к международному дню объяти

СЕГОДНЯ 05:37 2019-01-20T05:47:02+03:00

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21 января во всем мире отмечается День объятий. Красноярцев приглашают принять участие в акцию «Давай обнимемся», которая стартует завтра в торгово-развлекательных центрах. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Стартует ежегодный флешмоб в 18.00 на первом этаже в ТРЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77) и «Июнь» (ул. П.Железняка, 23). Там и там будет работать «Штаб обнимашек». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, там можно будет нарисовать тематический плакат или взять уже готовый и подарить свои объятия всем окружающим. Не только своим знакомым и родным, а всем-всем! А специалисты молодежного центра будут вручать прохожим сувениры: вязаные мини-шапки с фирменными цветами предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.

В акции «Давай обнимемся» могут принять участие не только красноярцы, но и и гости города.

Более подробная информация по телефону: 26-503-26.