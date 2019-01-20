Жители Березовки не пускают сотрудников газовых служб для проверки оборудования

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-20T04:42:10+03:00

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В поселке Березовка жители не пускают сотрудников «Красноярсккрайгаза» для проверки оборудования. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Известно, что газифицированные многоквартирные дома в Березовке обслуживаются АО «Красноярсккрайгаз», с которой у местных УК заключены договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. А это - техническое обслуживание внутренних газопроводов, относящихся к общему имуществу собственников. Только вот работы по содержанию и ремонту газового оборудования в квартирах собственников (включая плиты т счетчики) не предусмотрены. Ответственность за надлежащее состояние лежит на собственниках. Это им решать заключать договора на внутридомовое обслуживание или нет.

«Крайгаз» же проводит профилактические проверки газовых плит, труб и счетчиков, чтобы избежать поломок и аварийных ситуаций. Только вот далеко не все собственники пускают в квартиры сотрудников для осмотра оборудования. Что и выяснилось во время прокурорской проверки. В прошлом году специалисты так и не смогли провести профилактические осмотры, поскольку не смогли попасть в помещение.

- Неисполнение собственниками и пользователями жилых помещений обязанностей по содержанию газового оборудования прямо посягает на безопасную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирных домах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. – Это создает риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с возможными утечками и взрывом газа, причинением имущественного ущерба, а также создает угрозу жизни и здоровью жителей дома.

В результате в суд было направлено девять исковых заявлений об обязанности собственников провести техническое обслуживание газового оборудования в квартирах. Исковые заявления приняты к производству. Прокуратура Березовского района продолжает проверку.