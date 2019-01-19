СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-19T14:49:23+03:00

В Крещенских купаниях в Красноярском крае приняли участие 20 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Крещенских купаниях в Красноярском крае уже поучаствовали тысячи человек. Все проходит без ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Крещенские морозы в нынешнем году обошли нас стороной. Комфортная погода располагает к тому, чтобы жители края совершили омовения. Предварительно: в массовых купаниях поучаствовали 20 тысяч человек.

- Во всех определенных для омовения местах обеспечивают безопасность дежурные патрули из сотрудников МЧС, полиции, медиков, представителей районных администраций и общественных организаций, - рассказывают представители ведомства. – Всего привлечено 506 человек. От МЧС 173 человека и 52 единицы техники.

Спасатели и инспекторы, дежурящие у иорданей, следят за безопасностью каждого купающегося. Даже помогают спуститься в купель и выйти из воды, говорят спасатели.

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