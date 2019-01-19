СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-19T14:17:15+03:00

Многодетную семью с годовалым малышом нашли замерзающей на трассе в Красноярском крае. Фото, видео: пресс-служба краевого главка.

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Семья с тремя детьми, среди которых был годовалый малыш, едва не замерзла на трассе в Красноярском крае. Ее историю рассказали в пресс-службе регионального главка.

Мужчина с женой и детьми ехал из аэропорта Красноярска в Хакасию. Однако на пути машина сломалась. Водитель позвонил родным, но подъехать быстро они не смогли – находились слишком далеко. Между тем темнело, на улице было минус 30. Прошло уже часа полтора…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/687148" frameborder="0"></iframe> Семья с годовалым ребенком замерзала на трассе.! другой источник

Неизвестно, как все могло сложиться, если бы не подоспели полицейские.

- Старший лейтенант полиции Олег Кузняк и лейтенант полиции Павел Краснухин заметили на обочине федеральной трассы автомобиль с включенной аварийной световой сигнализацией, двигатель которого не работал, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Люди ждали помощи.

Узнав об их беде, полицейские пересадили всех в свою машину. Вскоре родители и дети согрелись, они были вне опасности. Спустя некоторое время к месту ЧП прибыли родственники семьи. Забрали близких и поблагодарили инспекторов за отзывчивость.