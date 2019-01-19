2019-01-19T09:33:52+03:00
Общество

Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%

А раскрываемость повысилась
Ася ЖУКОВА
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Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%.Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские Красноярского края подвели итоги работы за прошлый год. Как выяснилось, у нас заметно снизился уровень преступности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По подсчетам специалистов, в 2018-м году было зарегистрировано 45902 преступления. Это на 10% меньше, чем за предыдущий период. Причем количество тяжких и особо тяжких сократилось на 2,5 % (9765). В том числе убийств - на 4,9 %.

В целом уровень преступности (на 10 тысяч населения) составил 159,6 тысяч. Это ниже, чем по Сибирскому Федеральному округу (173,9 на 10 тысяч населения).

Кроме того, раскрываемость таких преступлений, как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, стала выше. Благодаря профилактике удалось снизить уровень уличной преступности больше, чем на 16 %.

Меньше оказалось и подростковых преступлений. Их количество снизилось на 11,6%.

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