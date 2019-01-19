2019-01-19T08:27:33+03:00
Происшествия

Темная одежда, капюшон и сумерки: названы главные причины наездов на пешеходов

Как предупредить такие аварии?
Ася ЖУКОВА
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Названы главные причины наездов на пешеходов.Названы главные причины наездов на пешеходов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дорожные полицейские озвучили основные причины ДТП с участием пешеходов. По словам сотрудников ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», главные факторы, сопутствующие наездам, это одежда и манера поведения людей, оказавшихся на дороге.

Итак, чаще всего пешеходов сбивают в темное время суток, говорят инспекторы. Сейчас короткий световой день, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. А пешеходам нужно отказаться от темной одежды, на которой к тому же нет светоотражателей.

- Кроме того, следует учесть: малозаметными на дорогах пешеходах делают сумерки и бесснежная зима, - добавляют сотрудники ГИБДД.

И еще (здесь они согласны с мнением водителей) глухие капюшоны, мобильные телефоны с наушниками также не способствуют концентрации внимания пешехода на происходящем на дороге.

Выводы очевидны. Водителям посоветовали притормаживать перед каждым переходом. А пешим участникам дорожного движения – проявлять максимальную бдительность. Убедитесь, что человек за рулем автомобиля действительно вас пропускает, и лишь потом идите через дорогу.

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