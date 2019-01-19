2019-01-19T08:03:33+03:00
Происшествия

Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском

Двигатель был заглушен, окно открыто [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском. Фото, видео: пресс-служба краевого главка.Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском. Фото, видео: пресс-служба краевого главка.
Изменить размер текста:

На трассе под Красноярском обнаружили замерзающего в своем автомобиле водителя. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

Ночью патрулируя территорию, экипаж ДПС – инспекторы Вячеслав Харитоненко и Евгений Самойленко – заметили стоящий на дороге рядом с трассой ВАЗ. Когда подъехали, увидели: у машины заглушен двигатель, окно открыто. А на улице стоял 40-градусный мороз.

- Ехал домой в Партизанский район, но авто замерзло, почти закончился бензин, - сокрушался водитель.

Спасение замерзающего на дороге водителя.! другой источник

Поняв, что мужчине грозит реальная опасность, инспекторы решили: надо помочь. Так что отбуксировали ВАЗ к автозаправке, находящейся неподалеку. А водителю пожелали готовиться к междугородним поездкам тщательнее.

Напомним, если собираетесь в такой вояж, обязательно возьмите с собой запас топлива, еду, горячий чай, теплую одежду. Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен. И сообщите родным/знакомым, во сколько выехали и когда планируете прибыть на место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Срочно! 11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал
Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%
«Так будет лучше»: 17-летняя девушка оставила записку и пропала
Темная одежда, капюшон и сумерки: названы главные причины наездов на пешеходов
Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском
Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске
Воющий авиадебошир с рейса Хабаровск – Красноярск попал под суд
В Хакасии участковый вынес из огня мужчину, устроившего поджог дома
Красноярская железная дорога перевезла рекордное количество пассажиров – более 1,8 миллионов
В Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипятком
В Туве после родов на операционном столе скончалась мать семерых детей
В Красноярске предприниматели не стали дожидаться сноса и сами разобрали павильоны
В Красноярске власти вновь взялись за уличных продавцов
В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела
Неофициально: министр экологии Красноярского края подал в отставку
Красноярские моржи опровергли слухи о запрете купания возле своей базы «Криофил»
В Крещенскую ночь в Красноярске перекроют несколько улиц
В Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропорта
На юге Красноярского края сняли редкого черного дятла
«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства
Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду
На окраине Красноярска рядом со школой полыхал прицеп от фуры
«Родины» больше нет: в Красноярске начали разбирать здание бывшего кинотеатр
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Красноярске обсудили вопросы безопасности Универсиады