Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском
На трассе под Красноярском обнаружили замерзающего в своем автомобиле водителя. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.
Ночью патрулируя территорию, экипаж ДПС – инспекторы Вячеслав Харитоненко и Евгений Самойленко – заметили стоящий на дороге рядом с трассой ВАЗ. Когда подъехали, увидели: у машины заглушен двигатель, окно открыто. А на улице стоял 40-градусный мороз.
- Ехал домой в Партизанский район, но авто замерзло, почти закончился бензин, - сокрушался водитель.
Спасение замерзающего на дороге водителя.! другой источник
Поняв, что мужчине грозит реальная опасность, инспекторы решили: надо помочь. Так что отбуксировали ВАЗ к автозаправке, находящейся неподалеку. А водителю пожелали готовиться к междугородним поездкам тщательнее.
Напомним, если собираетесь в такой вояж, обязательно возьмите с собой запас топлива, еду, горячий чай, теплую одежду. Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен. И сообщите родным/знакомым, во сколько выехали и когда планируете прибыть на место.