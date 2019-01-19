СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-19T08:03:33+03:00

Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском. Фото, видео: пресс-служба краевого главка.

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На трассе под Красноярском обнаружили замерзающего в своем автомобиле водителя. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

Ночью патрулируя территорию, экипаж ДПС – инспекторы Вячеслав Харитоненко и Евгений Самойленко – заметили стоящий на дороге рядом с трассой ВАЗ. Когда подъехали, увидели: у машины заглушен двигатель, окно открыто. А на улице стоял 40-градусный мороз.

- Ехал домой в Партизанский район, но авто замерзло, почти закончился бензин, - сокрушался водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/687117" frameborder="0"></iframe> Спасение замерзающего на дороге водителя.! другой источник

Поняв, что мужчине грозит реальная опасность, инспекторы решили: надо помочь. Так что отбуксировали ВАЗ к автозаправке, находящейся неподалеку. А водителю пожелали готовиться к междугородним поездкам тщательнее.

Напомним, если собираетесь в такой вояж, обязательно возьмите с собой запас топлива, еду, горячий чай, теплую одежду. Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен. И сообщите родным/знакомым, во сколько выехали и когда планируете прибыть на место.