Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске
Ребенок в коляске и две женщины угодили под колеса авто в Красноярске. Видео аварии накануне появилось в паблике «ЧП – Красноярск».
На кадрах видно: все случилось на улице 78-й Добровольческой бригады. Женщины (одна из которых катила коляску) шли через дорогу по переходу, причем на зеленый. И тут с поворота выехала «Газель». Водитель должен был пропустить пешеходов, но…
- Женщина с коляской действительно переходила на разрешающий сигнал светофора, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД. – По сводке она проходит одна, поэтому о второй сказать ничего не можем. В коляске находился ребенок, мальчик, которому год с небольшим. От удара она опрокинулась, малыш выпал. Его и женщину доставили в больницу. Но, к счастью, все обошлось без травм.
Ребенка в коляске и двух женщин сбили .
Ролик со сбитой коляской сейчас активно обсуждают в соцсетях. Большинство пользователей возмущены поведением водителя, но есть и другие:
- Люди видят «зебру» и идут. И все равно, что у авто могут тормоза отказать. А тут пешеходы, видимо, в «мертвую» зону попали, плюс вечер, темно.
- Какая еще «слепая» зона? Стойка полдороги перекрывает? Тогда потрудитесь головой пошевелить, что бы видеть, куда едешь. Придумают же отговорку - стойка помешала. Тогда по городу ездить нельзя, если стойка не дает видеть.
- Он через лобовое должен был людей увидеть! А сам сзади заезжал, они как раз его заметить не могли.