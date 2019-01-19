2019-01-19T06:39:57+03:00
Происшествия

Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске

Водителя «разнесли» в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Ребенок в коляске и две женщины угодили под колеса авто в Красноярске. Видео аварии накануне появилось в паблике «ЧП – Красноярск».

На кадрах видно: все случилось на улице 78-й Добровольческой бригады. Женщины (одна из которых катила коляску) шли через дорогу по переходу, причем на зеленый. И тут с поворота выехала «Газель». Водитель должен был пропустить пешеходов, но…

- Женщина с коляской действительно переходила на разрешающий сигнал светофора, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД. – По сводке она проходит одна, поэтому о второй сказать ничего не можем. В коляске находился ребенок, мальчик, которому год с небольшим. От удара она опрокинулась, малыш выпал. Его и женщину доставили в больницу. Но, к счастью, все обошлось без травм.

Ребенка в коляске и двух женщин сбили .

Ролик со сбитой коляской сейчас активно обсуждают в соцсетях. Большинство пользователей возмущены поведением водителя, но есть и другие:

- Люди видят «зебру» и идут. И все равно, что у авто могут тормоза отказать. А тут пешеходы, видимо, в «мертвую» зону попали, плюс вечер, темно.

- Какая еще «слепая» зона? Стойка полдороги перекрывает? Тогда потрудитесь головой пошевелить, что бы видеть, куда едешь. Придумают же отговорку - стойка помешала. Тогда по городу ездить нельзя, если стойка не дает видеть.

- Он через лобовое должен был людей увидеть! А сам сзади заезжал, они как раз его заметить не могли.

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