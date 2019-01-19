Воющий авиадебошир с рейса Хабаровск – Красноярск попал под суд

СЕГОДНЯ 06:02 2019-01-19T06:02:43+03:00

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Буйного пассажира рейса Хабаровск – Красноярск отдали под суд. Расследование завершено, передают в пресс-службе Следственного комитета РФ, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Против него возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям - хулиганство, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества.

Напомним, 8 августа 2018 года 34-летний мужчина устроил настоящее «представление». Сначала в самолете, выруливающем на взлетную полосу. А после и в отделении полиции. На борту (задержанном из-за него на 40 минут) почти сразу начал донимать пассажиров и бортпроводниц. «Это крыса, это жаба!» - оскорбил он одну из них. А затем принялся ломиться в кабину пилотов.

В отделении, куда доставили дебошира, он начал по-звериному выть. Сломал лавочку, лупил досками по решетке: «Вызывай ОМОН!». Пришлось взять его под арест.

Авиакомпания «Аврора», которой принадлежит борт, оценила ущерб от дебоша в 100 тысяч. Так что неадекватный пассажир может серьезно «влететь».

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34-летний хабаровчанин вечером 8 августа собирался лететь в Красноярск. Видимо, на борту самолета мужчине было очень скучно, еще до взлете он начал приставать к пассажирам и бортпроводникам. Последние попытались успокоить агрессивного пассажира, напоминая, что за такое поведение его попросту снимут с рейса. В ответ хабаровчанин разозлился еще сильнее и начал ломиться в кабину пилотов. Чего именно он добивался - до сих пор загадка. Пришлось вызывать наряд полиции. Сотрудники ведомства снялина на камеру разговор мужчины, который жаловался правоохранителям на бортпроводников. (Подробности)