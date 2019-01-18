В Хакасии участковый вынес из огня мужчину, устроившего поджог дома

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-18T17:54:38+03:00

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В хакасском селе Таштып местный участковый спал жизнь местному жителю – вынес его из огня, вызвал «Скорую помощь». Хочется надеяться, что когда пострадавший придет в себя, он поблагодарит спасителя и всерьез пересмотрит свои жизненные приоритеты.

В пресс-службе МВД по Республике Хакасия «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности.

Участковый Евгений Кызынгашев знает всех жителей на своем участке. И когда накануне, 17 января, он проходил по улице и увидел недалеко от себя столб дыма, поднимавшийся из окон дома, сразу догадался, что произошло. В этом доме живет старушка, а ее 60-летний сын-пенсионер слишком часто злоупотребляет алкоголем. Наверняка случилась беда.

Евгений бросился в дом, не раздумывая ни минуты, и в комнате увидел хозяина дома. Тот лежал на полу без сознания, надышавшись угарным газом. Его доставили в больницу, жизни погорельца ничто не угрожает.

Что касается его матери, она находилась в гостях у соседки и не пострадала. Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: опьянев, мужчина сам нечаянно поджег дом.