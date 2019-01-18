Красноярская железная дорога перевезла рекордное количество пассажиров – более 1,8 миллионов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-18T17:39:52+03:00

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Красноярская железная дорога перевезла в 2018 году рекордное количество пассажиров – более 1 миллиона 800 тысяч. Эта цифра на 4,7 % больше показателя 2017 года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД, традиционно пиковыми были летние месяцы. С июня по август прошлого года поездами дальнего следования было перевезено более 500 тысяч региональных пассажиров.

Самым популярным у жителей Хакасии и Красноярского края стало южное направление – курорты Черноморского побережья. Чтобы отправить в путь всех желающих, круглый год курсируют поезда Красноярск – Анапа и Красноярск – Адлер. Также, в прошедшем году пассажиры КрасЖД часто приобретали билеты в поезда Красноярск – Москва и Красноярск – Абакан.

- Устойчивая положительная динамика в сегменте дальних перевозок связана с гибкой тарифной политикой, развитием сервисов по приобретению проездных документов, а также обновлением парка пассажирских вагонов. Кроме того, рост пассажиропотока обусловлен введением в расписание дополнительных поездов и новых маршрутов, - прокомментировали в КрасЖД.