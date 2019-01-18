2019-01-18T17:19:29+03:00
Происшествия

В Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипятком

Семья не досмотрела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипяткомВ Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипяткомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипятком. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следственного комитета. В ведомстве сообщили, что следователи узнали о трагедии 14 января, хотя случилась она еще в конце декабря 2018 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной версии следствия 23 декабря ребенок находился дома вместе с матерью и другими членами семьи. Семья многодетная, положительная, на учете в ПДН не состояла. В какой-то момент малыш остался без присмотра рядом с целым ведром кипятка и опрокинул его на себя.

Родные тут же вызвали «Скорую», ребенка доставили в больницу. Врачи определили у него термический ожог конечностей и туловища I-II-III степени. Пораженная поверхность составила 60 % от площади кожного покрова. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.

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