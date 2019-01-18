2019-01-18T16:48:52+03:00
Происшествия

В Туве после родов на операционном столе скончалась мать семерых детей

Следователи начали проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве после родов на операционном столе скончалась мать семерых детейВ Туве после родов на операционном столе скончалась мать семерых детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве на операционном столе скончалась молодая женщина – мать семерых людей. Женщина поступила в роддом с симптомами начинающихся родов 5 января. Ребенок появился на свет без осложнений, здоровый крепкий мальчик. Однако маме потребовалась операция, она сама попросила врачей о стандартной процедуре и 9 января написала заявление. Но неожиданно умерла еще до начала операции – во время введения наркоза.

10 января эта информация появилась в социальных сетях. И спустя несколько дней глава республики Шолбан Кара-оол на своих страницах в соцсетях написал: «К сожалению, информация о смерти роженицы в Кызылском роддоме оказалась правдой. Ребенок жив, но его маме потребовалась операция после родов. Во время нее она умерла. Поручил министру здравоохранения, собрав независимую комиссию, разобраться, есть в том вина врачей или они сделали всё, что могли».

Стало известно, что следком начал проверку. Предположительно причиной смерти многодетной матери стала остановка сердца. Предстоит выяснить, была ли это халатность врачей.

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