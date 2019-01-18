СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-18T16:04:39+03:00

В Красноярске предприниматели не стали дожидаться сноса и сами разобрали павильоны. Фото пресс-службы администрации Красноярска

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В Кировском районе несколько предпринимателей не стали дожидаться, пока их павильоны в районе остановки «Родина» снесут. И сами их разобрали. Говорят, остались довольны компенсационными местами, которые им предоставили на улицах Павлова и Волжской.

Уже добровольно съехали киоски «Табак», «Цветы» и передвижная торговая точка «Хлеб Саян». На очереди еще три павильона, один из них торгует мороженым, два других – хлебобулочными изделиями и фаст-фудом. Их должны снести до конца января.

В мэрии отметили, что у всех владельцев временных сооружений были разрешительные документы, торговля велась по правилам, нареканий не было. Но павильоны мешали изменению границ улично-дорожной сети.

- Всего на территории района размещено порядка 300 временных сооружений. В 2018 году с центральных улиц демонтировано 57 торговых объекта, 9 из них торговали спиртным, что является нарушением закона. А всего с территории района убрали 148 временных сооружений. 76 павильонов перенесли добровольно, остальные – за счет средств бюджета города, - сообщили в мэрии.