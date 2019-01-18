СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-18T15:21:08+03:00

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В Красноярске власти вновь взялись за уличных продавцов. Рейды против незаконной торговли прошли в Октябрьском районе. Специалисты администрации проверили точки по адресам Тотмина 1а, Высотная, 27, Высотная, 1. По итогам проверки составили два протокола за торговлю в неустановленном месте.

- Продукция, реализуемая на улицах, часто не отвечает стандартам качества и требованиям санитарной безопасности. В первую очередь это создает угрозу для здоровья горожан. А стихийная торговля в целом негативно влияет на благоустройство Октябрьского района, - отметил руководитель администрации района Геннадий Гартман.

Для информации: в 2018 году в районе выявлено 59 нестационарных торговых объектов. Проведено 78 рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли, 219 лиц привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 230 000 рублей.

Где горожане могут торговать? Напомним точки, тем более, что информация открытая: Ладо Кецховели, 65а, Карбышева, 6а, Крупской, 8, Крупской, 40 (место реализации картофеля), Мирошниченко, 4-6, Юшкова, 10б и проспект Свободный, 60а.