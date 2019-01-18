Неофициально: министр экологии Красноярского края подал в отставку

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-18T14:15:14+03:00

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Это пока не официально и не подтверждено: министр экологии и рационального землепользования Владимир Часовитин написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом первой на своей странице в «Фейсбуке» сообщила общественница Наталья Подоляк, не указывая первоисточника: «Мне сегодня сорока на хвосте принесла, что министра экологии, Часовитина отправили в отпуск с последующим…» (Орфография сохранена – прим.ред.)

Также она сообщает, что исполнять обязанности министра будет его заместитель Игорь Варфоломеев. Однако сама общественница относится к такой новости отрицательно. По ее мнению, «надо что бы Часовитин доделывал то что начал».

Что стало причиной такого решения, можно догадываться – провал мусорной реформы в конкретно взятых районах Красноярска. Накануне депутаты Горсовета вызвали на комиссию представителей всех районов города, руководителей компаний-операторов. Досталось и министерству экологии, которое по факту и отвечает за реализацию реформы.