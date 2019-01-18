Красноярские моржи опровергли слухи о запрете купания возле своей базы «Криофил»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-18T13:20:09+03:00

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Накануне появились слухи, что красноярские моржи хотят запретить посторонним приходить на свою площадку, чтобы искупаться на Крещение. Вроде как тусовка будет только для своих и прийти туда можно по приглашению от члена клуба.

Кто-то один в соцсетях сказал, другой подхватил. Делаем звонок в клуб «Криофил». Там слухам удивились: нет, конечно. Никакого запрета нет и быть не может. Напротив, завтра, 19 января, там пройдут крещенские купания для всех желающих, с 11 до 17 часов. На месте будут дежурить сотрудники МЧС. Все, что нужно красноярцам, это прийти по форме: с хорошим настроением и решимостью. И обязательно трезвыми. Зимняя вода – она ведь вольностей не прощает.

Напомним, что окунуться в крещенскую купель с Красноярске можно будет еще в двух местах. Одно из них будет оборудовано купелью на протоке возле острова Посадный (в районе Дубровинского, 45 а). Второе место – возле храма Рождества Христова на улице Щорса.