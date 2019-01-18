СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-18T12:33:21+03:00

В Крещенскую ночь в Красноярске перекроют несколько улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Крещенскую ночь с 18 на 19 января, а также завтра, в праздник Крещения Господня, на патрулирование улиц города заступают усиленные наряды полиции. Под особый контроль возьмут места богослужений и купелей и подъезды к ним, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МВД.

Традиционно на крещенских мероприятиях принимает участие большое количество красноярцев. Поэтому важно сохранять общественный порядок. Водителям стоит приготовиться к тому, что наряды ДПС остановят их, чтобы проверить на трезвость. Как говорится: ничего личного – служба.

Обратите внимание, что с 22 часов 18 января и до 4 часов 19 января будет ограничено движение по улице Сурикова от проспекта Мира до Ленина. Здесь нельзя будет останавливаться и парковаться.

Также запрет на парковку будет действовать с 8 до 22 часов 18 января на улице Добролюбова от переулка Кочубея до Гастелло, 17.

С 22 часов 18 января до 10 часов 19 января ограничивается движение на улице Менделеева от Щорса до Павлова.