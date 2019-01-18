2019-01-18T12:01:41+03:00
Общество

В Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропорта

Начнут ходить с 21 января
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропортаВ Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропортаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске открываются два новых автобусных маршрута до международного аэропорта. Один автобус под № 202 будет отправляться из международного автовокзала на Взлетке. Второй – № 203 – от железнодорожного вокзала. Таким образом пассажиры, прибывающие в Красноярск из районов на поезде или рейсовом автобусе, смогут без лишних проблем добраться до воздушной гавани.

Отправляться автобусы будут каждый час. Первый рейс – в 7 часов утра, последний – в 21 час. Действуют льготы по социальным картам для отдельных категорий граждан. Еще больше информации можно узнать по телефону справочно-информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24, а также на сайте министерства.

Добавим, что открытие двух новых маршрутов вызвано повышением количества пассажиров, путешествующих самолетами. Кроме того, автобусы составят серьезную конкуренцию нелегальным таксистам - по цене проезда и безопасности.

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