2019-01-18T10:30:56+03:00
Общество

«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства

На должность генерального директора назначен Борис Золотарев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства. Фото пресс-службы КНП«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства. Фото пресс-службы КНП
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«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства. Решением совета директоров компании на должность гендиректора назначен Борис Золотарев. Известно, что он родился в 1953 году в Краснодарском крае и окончил Московский институт электронной техники. С 2001 по 2006 годы был губернатором Эвенкии. После объединения автономных округов занял пост помощника полпреда Президента России в СФО.

В течение четырех лет Борис Золотарев возглавлял «Корпорацию «Красноярск-2020»». В компании КНП он работает с ноября 2015 года. В должности заместителя гендиректора отвечал за проекты развития и взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти.

Его предшественник Андрей Чернов, который руководил КНП с 14 февраля 2017 года, сменил место работы – он назначен руководителем «КрасЭко». Под его руководством КНП удалось не только выйти из кризиса, но и занять прочные позиции на рынке нефтепродуктов региона. Также при Андрее Чернове на треть была расширена сеть автозаправочных станций, сегодня в нее входят 170 АЗС. Кроме того, была проведена большая модернизация и реконструкция активов.

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