Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду
Сегодня, 18 января, в 18:00 по красноярскому времени в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду. Информация об этом появилась на официальном сайте Студенческих игр. Приобрести билеты можно на состязания по:
- фигурному катанию (в том числе на показательные выступления);
- хоккею (включая финальные матчи);
- лыжным гонкам;
- спортивному ориентированию;
- хоккею с мячом;
- керлингу;
- шорт-треку;
- биатлону.
Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте Зимней универсиады-2019. А также в билетном центре Студенческих игр, он находится на проспекте Мира, 2 б, работает с 11:00 до 20:00 без обеда и выходных. Также в официальных кассах в ТРЦ «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье».
Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта.
Консультацию по вопросу покупки билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.
Добавим, что, начиная со 2 марта 2018 года, уже продано более 90 тысяч билетов.
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