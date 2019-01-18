2019-01-18T09:56:56+03:00
Спорт

Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду

А мы подскажем, где их можно купить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на УниверсиадуСегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на УниверсиадуФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 18 января, в 18:00 по красноярскому времени в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду. Информация об этом появилась на официальном сайте Студенческих игр. Приобрести билеты можно на состязания по:

- фигурному катанию (в том числе на показательные выступления);

- хоккею (включая финальные матчи);

- лыжным гонкам;

- спортивному ориентированию;

- хоккею с мячом;

- керлингу;

- шорт-треку;

- биатлону.

Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте Зимней универсиады-2019. А также в билетном центре Студенческих игр, он находится на проспекте Мира, 2 б, работает с 11:00 до 20:00 без обеда и выходных. Также в официальных кассах в ТРЦ «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье».

Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта.

Консультацию по вопросу покупки билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.

Добавим, что, начиная со 2 марта 2018 года, уже продано более 90 тысяч билетов.

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